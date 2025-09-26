Canciller ratifica apoyo de Paraguay a González Urrutia en reunión con opositor venezolano

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, ratificó durante una reunión en Nueva York con el antichavista Pedro Urruchurtu el apoyo de Paraguay al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Así lo dio a conocer este viernes en un comunicado la Cancillería en Asunción, al dar cuenta del encuentro, sostenido en la víspera al margen de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por Ramírez y Urruchurtu, quien es coordinador de relaciones internacionales del 'Comando Con Venezuela', la plataforma electoral de González y de la dirigente María Corina Machado.

"Ramírez ratificó su apoyo y también su compromiso con el proceso que lideran Edmundo González, y María Corina Machado", señaló el documento.

Necesidades

Durante la cita, "se coincidió en la necesidad de seguir trabajando de manera unida y desde distintos frentes para hacer posible la democracia en el país", destacó el despacho de Exteriores.

Urruchurtu, uno de los seis antichavistas que estuvo asilado más de un año en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, "expresó -según la nota- su agradecimiento al Gobierno del Paraguay por su permanente respaldo a la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela".

En noviembre de 2023, tres meses después de asumir el cargo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, restituyó los lazos diplomáticos con la Administración de Maduro.

No obstante, en enero pasado, Venezuela ordenó "romper relaciones diplomáticas" con Paraguay y "proceder al retiro inmediato de su personal diplomático acreditado en ese país", después del apoyo de Peña a Gozález Urrutia, lo que el Ejecutivo de Maduro calificó de desconocimiento del derecho internacional y del principio de no intervención.

Nueva York / EFE