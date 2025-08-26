Canciller paraguayo: lo que sucede entre EE.UU. y Venezuela es un tema de toda la región

El ministro de Relaciones de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó que lo que pasa entre Estados Unidos y Venezuela "no es un tema exclusivo" de Washington, sino de toda la región, tras destacar que las acciones norteamericanas apuntan a la protección de esta zona frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

"Lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es para toda nuestra región", dijo el jefe de la diplomacia paraguaya en una entrevista con el canal ABC TV.

Ramírez insistió en que están abiertos los canales de diálogo para conversar con las autoridades de Estados Unidos, en alusión a la operación militar planteada por ese país consistente en enviar tres buques con tropas hacia el Caribe, cerca de aguas venezolanas, para realizar operaciones de interdicción contra bandas del narcotráfico.

Opinión

Sobre el contexto regional, el titular de Exteriores también dijo que "Estados Unidos claramente apunta a la protección de su país y de la región" en contra de "estos cárteles que trafican con la droga a través del Caribe".

Asimismo, recordó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha catalogado al denominado Cartel de los Soles como una "organización terrorista internacional".

El ministro consideró, además, "indispensable" que se pueden ejercer mecanismos de presión "para reencontrar a Venezuela con la democracia".

Impacto de la migración

Mencionó que el proceso en Venezuela donde, a su juicio, está "un Gobierno ilegítimo", impacta a todos en la seguridad regional y en las migraciones, ya que hay ocho millones de venezolanos, según dijo, "que generan una seria atención migratoria" y cuyos derechos también es importante considerar.

"Para nuestra región es un llamado de atención de proteger con todos los recursos la democracia. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que resolver este problema para el bien de los venezolanos por sobre todas las cosas", sostuvo.

Recientemente, Peña y Ramírez se reunieron con enviados del Departamento de Defensa de Estados Unidos y con el jefe del Comando Sur, Almirante Alvin Hosley, que visitaron Asunción y con quienes conversaron sobre la defensa de la democracia en la región y establecieron planes de cooperación bilateral.

Asunción / EFE