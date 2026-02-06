Canciller de Perú ratifica a Machado "compromiso con recuperar la democracia en Venezuela"

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, mantuvo este jueves en Washington un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien ratificó el compromiso del Gobierno peruano "para la pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela".

A través de un mensaje en redes sociales, con fotografías en las que De Zela y Machado aparecen abrazados y conversando, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que el canciller también abogó con la líder opositora para "el retorno al orden constitucional y la defensa y promoción de los derechos humanos" en Venezuela.

De Zela viajó a Washington para participar esta semana en la Reunión sobre Minerales Críticos organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Allí el canciller peruano también aprovechó para mantener encuentros bilaterales con sus homólogos de Argentina, Pablo Quirno; de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; de República Dominicana, Roberto Álvarez Gil; de India, Subrahmanyam Jaishankar; y de Canadá, Anita Anand.

El Gobierno peruano, ahora al mando interinamente del congresista derechista José Jerí, ha mantenido la postura de la destituida presidenta Dina Boluarte de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia, alterno de María Corina Machado en la candidatura presidencial, como presidente electo de Venezuela.

Asimismo, el Ejecutivo peruano ha abogado junto a otros países suramericanos por la proclamación de González Urrutia como jefe de Estado de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la operación militar desarrollada el pasado 3 de enero.

