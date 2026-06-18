Canasta alimentaria familiar alcanzó los $785 en mayo de 2026, según Cendas-FVM

La canasta alimentaria familiar para mayo de 2026 alcanzó los $772,74, equivalentes a Bs 401.826,98, según el último reporte del Cendas-FMV. Al sumar el gasto en agua potable ($12,31), el monto total requerido para cubrir las necesidades básicas de una familia de cinco personas aumentó el mes pasado a 785,05 dólares.

El salario mínimo, que se mantiene congelado desde 2022 en 130 bolívares, cubre apenas 0,03% de la canasta alimentaria, según los cálculos de la organización.

De acuerdo con la tasa de cambio utilizada en el informe (alrededor de Bs 520 por dólar), la brecha entre ingresos y gastos es importante. El incremento mensual en dólares de la canasta alimentaria familiar –entre 5% y 7% según los últimos reportes– se ha alimentado por la brecha cambiaria y la inflación que ha afectado principalmente a alimentos y servicios.

Las carnes, tubérculos, granos, frutas y hortalizas han sufrido los mayores aumentos en los últimos informes, al igual que productos procesados como azúcares, sal, cereales o pescados y mariscos.

La Canasta Alimentaria del Cendas-FMV mide el costo de 60 productos de primera necesidad (cereales, carnes, leche, huevos, frutas, verduras, etc.) para una familia de cinco personas. No incluye transporte, salud, educación ni vivienda, por lo que el gasto real mensual de un hogar supera ampliamente los $785 reportados.

Expertos y organizaciones coinciden en que esta brecha extrema empuja a una parte significativa de la población hacia la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, a pesar de la relativa estabilidad y reportes de recuperación económica que se ha anunciado desde sectores oficiales.

Caracas / TalCual