Campaña Compartir 2026 en Paria buscará continuar con los primeros auxilios psicológicos

La iglesia católica en Carúpano, estado Sucre, dio inicio este jueves a la Campaña Compartir 2026, que se extenderá desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, con el lema “Sanar la herida, abrazar la vida”, que este año continúa con el apoyo solidario a personas con problemas de salud mental y emocionales, a través de la asistencia sociológica y psicológica.

Durante la rueda de prensa, que se realizó en el salón San Juan Pablo II, en la sede la Casa de la Caridad Santa Ana, estuvieron presentes el vicario de la Diócesis de Carúpano, padre William Moreno, el padre Jesús Villarroel, párroco de la catedral Santa Rosa y director de Cáritas Carúpano, y varios sacerdotes de las parroquias de la zona.

Villarroel explicó que la iglesia cumple con la misión de acompañamiento y evangelización, con una campaña que sigue con los primeros auxilios psicológicos, en cada comunidad y parroquia.

Objetivo

Se trata dijo, de una acción que se llevó a cabo con éxito, con ofertas de medios de vida para los jóvenes en cada rincón de Paria y que ahora dar continuidad a la campaña.

Recordó que el jueves santo, lo recolectado en las colectas de esta cuaresma, será anunciado al obispo durante la misa crismal y servirá para los programas de salud mental, movilidad para los especialistas en la zona de Paria y contar con los espacios de ayuda en las comunidades.

Reseñó que hace unos días desarrollaron en el hospital Santos Aníbal Dominicci, la jornada mundial del enfermo, y llevaron gestos de solidaridad a las personas recluidas en ese centro asistencial. “Llevamos pequeños gestos y la unción de los enfermos”.

Una acción que aspiran replicar en el resto de los hospitales de Paria, el centro penitenciario, como gestos de caridad en las diferentes parroquias, de parte del voluntariado, que también visitará a enfermos y atenderá necesidades en las distintas parroquias.

Explicó que la campaña llegará cada semana a las parroquias, a través de la misa dominical, temas de formación, retiros espirituales, difusión de materiales e invitó en este tiempo de cuaresma a vivir la unidad en la iglesia.

Gestos

El padre William Moreno, vicario de la diócesis, resaltó que cada año la Campaña Compartir busca estar cerca de los más necesitados, la acción del buen samaritano que siempre está dispuesto a sanar heridas.

“Poner en práctica esas obras de misericordia que el Señor ya nos ha resaltado en el Evangelio. Como decía San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestras vidas nos juzgarán por el amor, que no son palabras bonitas sino gestos de la presencia de Cristo y que traslucen en el corazón del hermano herido, que necesita una palabra de consuelo, que necesita un gesto de atención, de caridad, un abrazo”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano