Cámara municipal de El Tigre oficializa pasaje mínimo en 250 bolívares (+Fotos)

El concejo municipal de Simón Rodríguez (El Tigre), en el estado Anzoátegui, formalizó un nuevo ajuste del pasaje urbano, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Municipal N° 10.106, este martes, 6 de octubre.

En las tarifas fijadas, que varían según el tipo de unidad y el trayecto, dentro del perímetro urbano corto, el pasaje mínimo es de 250 bolívares, para autobuses y vans; y 300 bolívares, para carros de cuatro y cinco puestos. Mientras que en el perímetro urbano largo los montos van desde 250 hasta 350 bolívares.

En cuanto a las rutas El Tigre-El Tigrito y zonas rurales, los montos quedaron establecidos en 350 bolívares para autobuses y vans, y 600 bolívares para carros de cuatro y cinco puestos.

Además, se mantendrá un recargo de 20% del pasaje durante los domingos (de 4:00 am a 9:00 pm) y días feriados nacionales o estadales.

Exoneración

El acuerdo también ratifica la exoneración total del pasaje para los adultos mayores (mujeres a partir de 55 años y hombres desde los 60 años) y personas con discapacidad, a quienes además no se les cobrará recargo por el traslado de ayudas técnicas como sillas de ruedas.

Asimismo, los estudiantes de todos los niveles contarán con un descuento de 50% en la tarifa estándar durante los períodos de clase. La fiscalización y estricto cumplimiento de la norma estará a cargo de la dirección de Tránsito Municipal y los organismos de policía local.

El concejal Assad Nakkour, presidente del organismo legislador, señaló que esta medida se adopta para acogerse al tabulador del ministerio de Transporte Público con el objetivo de velar por el bienestar de la colectividad y establecer un Sistema Único Tarifario en la jurisdicción.

El Tigre / Damary Díaz