Cámara de Comercio de Valencia propone plan para enfrentar cortes eléctricos y mantener operatividad

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas, presentó una propuesta dirigida a mitigar el impacto de las fallas eléctricas en el sector comercial, un problema que —según indicó— se ha intensificado en las últimas semanas y compromete la operatividad de los establecimientos.

La iniciativa, denominada “Luz para el Comercio”, fue consignada ante el Ejecutivo regional a través de la Secretaría de Turismo y Producción. El planteamiento busca facilitar el acceso de los comercios a soluciones energéticas alternativas que les permitan mantener sus actividades durante interrupciones del servicio.

De acuerdo con Abbas, el plan contempla la liberación parcial de recursos del encaje legal, estimados en unos 26 millones de dólares, que serían destinados exclusivamente al financiamiento de sistemas de respaldo eléctrico. Estos fondos permitirían a los comerciantes adquirir equipos que aseguren la continuidad operativa en medio de los cortes de luz.

El dirigente gremial explicó que un local de entre 50 y 100 metros cuadrados requiere una inversión cercana a los 3.000 dólares para instalar un sistema básico que mantenga en funcionamiento equipos esenciales como puntos de venta y sistemas de facturación. Bajo este esquema, más de 8.000 comercios en el país podrían beneficiarse.

Abbas advirtió que las interrupciones eléctricas generan pérdidas económicas importantes al obligar a los negocios a suspender actividades durante horas que no pueden recuperarse en ventas, lo que reduce su competitividad y dificulta el cumplimiento de obligaciones fiscales. Aclaró que la propuesta no pretende solucionar de fondo la crisis eléctrica, sino ofrecer una alternativa temporal mientras se desarrollan respuestas estructurales.

Asimismo, planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de facturación en estaciones de servicio, señalando que la falta de emisión de facturas fiscales por consumo de combustible genera distorsiones contables y posibles riesgos legales. Indicó que ya se han realizado gestiones ante el Seniat para fortalecer la fiscalización y reiteró la importancia de crear condiciones más estables para el sector productivo.

Valencia / Redacción web