Cámara de Comercio de Carúpano promoverá el desarrollo productivo de Paria con serie de foros

La Cámara de Comercio de Carúpano informó este miércoles que organizará una serie de foros para potenciar el desarrollo regional, así como la promoción del intercambio de conocimientos, el análisis de oportunidades y la discusión de temas estratégicos para el crecimiento económico de esta zona del estado Sucre.

Según anunció la organización, presidida por el empresario Alejandro Prosperi , entre los temas que expondrán está el análisis del sector energético, específicamente la explotación y procesamiento del gas natural.

El encuentro expondrá la realidad de los yacimientos de gas ubicados en el noreste del estado Sucre, en la zona de la península de Paria, donde se encuentran los campos Dragón, Mejillones y Patao.

“Estos yacimientos representan uno de los mayores recursos energéticos de la región y generan expectativas en cuanto a su potencial impacto en el desarrollo socioeconómico de la zona”, reza el comunicado.

Agregó que en el foro se analizarán las características técnicas y la magnitud de estos yacimientos, también las implicaciones que su explotación podría tener en términos de inversión, empleo y crecimiento económico. “Los expertos invitados debatirán sobre las oportunidades de desarrollo sustentable y los posibles retos asociados a la explotación de estos recursos naturales”.

Agrícola

Asimismo, en el área de las actividades agrícolas y productivas de la región, durante este mes la Cámara iniciará el I Taller Socio-Productivo con enfoque agroecológico, centrado en el cultivo de café y cacao.

El taller busca promover alternativas sostenibles y mejorar las prácticas de producción agrícola, fomentando el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del sector agroindustrial local.

El presidente de la Cámara, Alejandro Prosperi, destacó la importancia de estos encuentros y talleres para fortalecer el tejido empresarial regional y promover políticas que impulsen un desarrollo económico integral. “Estos foros y talleres son plataformas de diálogo y capacitación que aportan al fortalecimiento de nuestras capacidades y al aprovechamiento responsable de nuestros recursos”, afirmó.

Sucre / Corresponsalía Carúpano