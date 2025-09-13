Cámara aprobó aumento del pasaje entre los municipios Bermúdez y Andrés Mata del estado Sucre

Desde este viernes, entró en vigencia una nueva tarifa de pasaje en la ruta entre los municipios Bermúdez y Andrés Mata del estado Sucre.

La información la confirmó el concejal Carlos Romero, presidente de la cámara de Andrés Mata, quien señaló que la resolución para autorizar el aumento de la tarifa, se firmó en la sesión ordinaria de este 11 de septiembre.

El decreto establece que ahora el pasaje pasó a costar de 30 a 50 bolívares, mientras que el pasaje corto dentro del municipio quedó en Bs 30.

Además, precisa el documento que la tarifa para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad quedó en 50% de la tarifa total. Pero Romero señaló que la exoneración a los viejitos, solo se cumplirá en las rutas internas. Los concejales se basaron, para actualizar, en la Gaceta Oficial N° 43.114, del 24 de abril de 2024.

En una intervención en un programa radial local, el presidente de la cámara señaló que el aumento no exonera del pago a los adultos mayores, quienes deberán cancelar el pasaje completo en la ruta a Carúpano.

Rechazo

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y rechazaron la medida, que obliga al pago completo, según el presidente de la cámara, quien se contradice con el decreto de la nueva tarifa a este grupo.

Miguel Carrera dijo que la declaración del concejal es violatoria de la norma establecida para los adultos mayores, quienes están exonerados, pero que sin embargo, siguen pagando pasaje, porque si no los dejan varados en las paradas.

Otra usuaria, Merlin Batista, exhortó al alcalde de ese municipio a revisar la resolución, porque no puede ser que diga algo y esto no se cumpla.

En la sesión estuvieron presentes José Luis Silva, representante de Seguridad Ciudadana de Andrés Mata; Luis Zapata por la Federación Bolivariana de Transporte de Venezuela (Febotransven); Cleto Hurtado del Sindicato Nacional de Transporte en Sucre (Sinatrans); así como Howell Marcano, presidente de la línea Unión Conductores San José SC, beneficiaria de la medida.

De acuerdo al decreto, la acción busca garantizar la operatividad del servicio de transporte en el municipio, lo cual beneficiaría a transportistas y a usuarios.

Sucre / Corresponsalía Carúpano