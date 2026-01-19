Cabello dice que Venezuela está "en paz" tras cumplirse dos semanas del ataque de EE.UU.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el país está "tranquilo" y en "paz", tras cumplirse dos semanas del ataque militar de Estados Unidos a Caracas que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Este pueblo está así tranquilo, en paz, porque está la revolución bolivariana, de otra forma no sería así", señaló el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal de la formación chavista.

Cabello resaltó que luego del ataque estadounidense no hubo manifestaciones que apoyaran esta acción en el país, al tiempo que dijo que el Gobierno chavista se mantiene trabajando en el ámbito político, económico y social.

"Seguiremos nosotros en la calle junto al pueblo en nuestra lucha de todos los días, jamás los malos hijos de esta patria van a imponer la maldad en Venezuela, jamás, no tienen posibilidad alguna de hacerlo", agregó.

Cabello sostuvo que las agresiones contra el país serán enfrentadas desde la diplomacia.

"Nosotros no tememos a sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar", indicó.

Caracas / EFE