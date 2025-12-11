jueves
Cabello critica a cantante Danny Ocean por "ensuciar" el Alma Llanera

Danny Ocean interpretó el "Alma Llanera" en la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo / Foto: EFE

Por su reciente interpretación del “Alma Llanera” el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó severamente al cantante Danny Ocean, la que tildó de irrespetuosa y “sucia”.

Durante la emisión número 555 de su programa Con el Mazo Dando, Cabello aseveró que el intérprete “se pone a cantar el Alma Llanera, a ensuciar una canción tan hermosa, a faltarle el respeto a todos los cantores venezolanos”.

El líder del PSUV criticó, además, el estilo de vida del artista, del cual aseguró que representa un mal ejemplo para la juventud. “Lo sacan de los conciertos drogado hasta el alma. ¿Ese es un ejemplo para la juventud de Venezuela? No. Es un mal símbolo”, enfatizó Cabello.

Caracas / Redacción web

