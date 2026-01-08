Cabello: Ataque de EE.UU.  ha generado un gran sentimiento “antinorteamericano” dentro y fuera del país

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este miércoles que alrededor de 100 personas entre civiles y militares fallecieron, y otras tantas resultaron heridas, tras los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses la madrugada del sábado 3 de enero que culminaron con la detención y traslado fuera del país del mandatario Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Durante una transmisión especial de su acostumbrado programa televisivo Con el Mazo Dando -esta vez sin público-, Cabello subrayó que la mayoría de los muertos fueron jóvenes, uno de ellos “un muchacho que estaba entregando su guardia en el aeropuerto de Charallave (Miranda) y le cayó un misil”.

“¿Alguien puede atribuirse un triunfo con eso? ¿Alguien puede decir ‘ganamos’ con eso? Hay que revisar los estándares y sus parámetros de vida”, sentenció el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Cabello recalcó que al presidente Maduro “se lo llevaron secuestrado como prisionero de guerra”.

“Los primeros días, nuestro pueblo (estaba) consternado, golpeado emocionalmente y con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Eso no puede ser aplaudido por nadie. Lo que ocurrió ha sido muy grave para la humanidad”.

Aseguró que lo ocurrido ha generado un gran sentimiento “antinorteamericano”.

“Hasta hace poco el pueblo venezolano diferenciaba mucho entre gobierno, administración y pueblo de Estados Unidos. Hoy desafortunadamente no lo están viendo así. Han generado un gran sentimiento antinorteamericano no sólo en Venezuela”.

Relató que se han recibido mensajes de solidaridad y apoyo luego del ataque no sólo con la población, con Maduro y la primera dama, sino con la presidenta encargada, Delsy Rodríguez, “por la gran responsabilidad que ha caído en sus manos y no ha pedido, pero es lo que dice la Constitución”.

El titular de Interiores admitió que la situación que atraviesa el país “no es fácil” pero “tampoco está fácil para los agresores”.

“El mundo hoy rechaza (el ataque), aunque algunos no se atreven a decirlo por el nivel de compromiso que tienen con el imperialismo”, puntualizó.

Dolor y rabia

El secretario general del Psuv acotó que las acusaciones contra el presidente Maduro “son inventos”.

“No hay ninguna acusación real (…) Fue parte de la campaña de los opositores, estos que hoy se ríen. ¿De qué se ríen? El mismo imperialismo los ha dejado desnudos. Ninguno de ellos, ni de ellas, tienen la capacidad ni el liderazgo para dirigir este pueblo y mantener este pueblo en paz”.

Cabello indicó que a partir de este momento el gobierno seguirá un camino de “varias fases” cuya meta final es conseguir “el regreso del presidente Constitucional de Venezuela” y su esposa.

“Este (camino) tiene aristas: la construcción de la paz, de la estabilidad, de la seguridad, de la estabilización económica. Tiene aristas. Pero la meta es que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia”, puntualizó.

Advirtió que los caminos pueden ser de muchas dificultades, “pero al final cuando alcancemos las metas planteadas, estaremos curtidos”.

“Ellos son los que se burlan, ¿no? Claro que (lo ocurrido) nos duele, nos da rabia, nos da dolor, claro. Nosotros estamos cargados de humanidad. Son ustedes que no tienen humanidad. Hasta en eso le ganamos”, señaló.

Finalmente, Cabello llamó al pueblo chavista a no dejarse “envenenar” por lo que diga la oposición.

“Sigamos avanzando. Que se envenenen ellos (…) Nosotros no podemos contaminarnos de ese odio”, dijo.

Caracas / Rodolfo Baptista