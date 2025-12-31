Bulevar de Barcelona estuvo concurrido por las compras para Año Nuevo (+Fotos)

Desde tempranas horas de este miércoles 31 de diciembre, el bulevar 5 de Julio y las calles cercanas del centro de Barcelona estuvieron concurridas por los ciudadanos, que realizaban las acostumbradas compras de último momento para celebrar las fiestas de Fin de Año y Año Nuevo.

Tiendas de ropa, zapaterías y bisuterías; especialmente aquellos establecimientos que contaban con servicios de pagos por cuotas, estaban entre los más visitados por los barceloneses.

Los locales en donde expenden ropa interior reportaron más presencia de compradores, algunos buscando prendas, de colores específicos, para cumplir con uno de los populares rituales de Año Nuevo.

Búsqueda

"La gente ha venido a buscar mucho la ropa interior de color amarillo, de hecho, ya se acabó hace días. Blumers, sostenes, medias, están entre lo más buscado", expresó Camila Mata, trabajadora de una tienda ubicada en el sector La Chica.

Luimar Zapata, empleada de otro local, también coincidió en este tipo de búsquedas. Y es que, según las creencias, el amarillo simboliza la abundancia y prosperidad económica.

"Han buscado bastante ropa interior amarilla, nosotros sólo tenemos cacheteros, a partir de $2,50, y se los han llevado bastante. A nivel de ventas en general, hoy el movimiento ha estado igual que el del 24, no sabemos hasta qué hora trabajaremos", mencionó Zapata.

Otra voz

Alicia Silva, quien labora en la tienda de ropa conocida como La Negra Ciela, manifestó que las ventas, por lo menos han estado activas.

"Estas navidades han sido un poco flojas este año, pero algo se vende. En comparación con el 24, hoy ha estado más suave, esperamos que en el transcurso del día estén mejor. Nosotros trabajaremos hasta que veamos gente por allí fluyendo, pudiera ser como hasta las 8:00 pm", mencionó Silva.

Barcelona / Elisa Gómez