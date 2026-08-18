Bucanero Tucupita Marcano inició encendido en liga independiente

Una nueva experiencia ha llegado en la carrera de Tucupita Marcano. El polivalente pelotero, pieza clave de Navegantes del Magallanes en el título obtenido durante la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ahora ve acción en la American Association, liga independiente de Estados Unidos, con el conjunto Fargo-Moorhead RedHawks.
Según Ángel Conde, jefe de prensa de La Nave Turca, luego de sus primeros 10 compromisos el infielder bucanero ostenta average de .341 producto de 15 hits en 44 turnos, con ocho anotadas, un doble, tres de triples y siete carreras impulsadas, además de mostrar .408 en porcentaje de embasado y .500 de slugging.
“Hasta ahora está siendo una buena experiencia. Doy gracias al equipo de Fargo por la oportunidad que me está dando de jugar en esta liga, así que estoy muy contento”, expresó el paleador, quien ha dado hit en ocho de sus 10 encuentros. “La adaptación ha sido muy buena, me puse ready rápido y eso me ha permitido iniciar muy bien, a pesar de haber estado poco más de un mes sin ver acción”.
Ese tiempo prolongado sin jugar llegó luego de finalizar su accionar con Delfines de La Guaira en la Liga Mayor, y se unió con los trámites de visado que tuvo que hacer en Colombia para poder viajar y participar en este circuito independiente.
En este sentido, ese pacto con el conjunto Fargo-Moorhead ya había sido concretado a mediados del pasado mes de octubre cuando iniciaba la acción en la LVBP, sin embargo, el ahora utility decidió empezar en el circuito veraniego criollo y luego reportarse a esta nueva etapa.
“Esto sin duda me va a ayudar mucho para la LVBP, para llegar listo y a tono desde el primer día y no durar tanto tiempo sin tomar turnos. Es una buena oportunidad para mantenerme activo”, añadió el jugador de 26 años de edad, tomando en cuenta que contando la ronda regular vería acción, al menos, hasta la primera semana de septiembre.
Por otro lado, esto representa su regreso a un circuito profesional en Estados Unidos luego de ser suspendido por MLB en 2024 y, por tal razón lo atesora, como si se tratase de su última vez dentro de un campo de béisbol.
“Esto es super importante para mí. Cada puerta que se me abra, en donde quiera que sea, la voy a aprovechar”, enfatizó el criollo.
“Esto que está pasando en mi carrera es algo bonito, el hecho de conocer nuevas personas y experimentar otras ligas, otras culturas en el béisbol, y lo estoy disfrutando. Cada camino que tenga que recorrer es una nueva oportunidad para mí, y le agradezco a Dios por todo eso”.
Valencia / Redacción Web