Breyvic Valera se siente muy identificado con la franela de Bravos de Margarita

Con sus 12 temporadas en el equipo insular, Breyvic Valera quedó en solitario como el jugador con mayor cantidad de campañas defendiendo el uniforme de Bravos de Margarita en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El de Montalbán está listo para arribar a esta docena con mucha emoción y enfoque.
“Se dice fácil, pero ha sido una trayectoria bastante dura. Para mi ser parte de este equipo ha sido una experiencia bastante grata. De verdad, darle gracias a Dios y venir con el mismo entusiasmo con el que he venido desde mi primera temporada”, dijo a Trina Ballesteros, jefa de prensa de la tropa neoespartana.
Valera habló sobre lo que significó para él llegar a su primera final con el uniforme margariteño: “En lo personal trabajé para ese momento. Digo en lo personal, porque he estado desde el principio de Bravos de Margarita batallando para ese momento. Lograr ese pasito para mí fue una emoción, alegría…”.
Al tiempo que agregó: “Estuvimos cerca, no se logró, pero, de verdad, me siento bastante contento, bastante satisfecho por todo el trabajo que hicimos la temporada pasada y yo creo que eso va a ser un impulso para que esta temporada, con el favor de Dios, alcanzar esa meta hemos anhelado, porque todos somos un equipo”.
El infielder bravo contó lo que significa para él el regreso de Henry Blanco al equipo: “Desde un principio, cuando me enteré que él iba a ser el mánager nuevamente, particularmente, me sentí bastante contento. Jugué con él, fue mi mánager, su primera experiencia como mánager fue aquí”.
“Como mánager es bastante respetuoso, profesional, sabe darnos el tiempo que necesitamos para dar el 100% en el terreno, conoce a cada uno de los jugadores. Contar con esa confianza, tanto para nosotros como jugadores como para él como manager, es bastante importante, porque sabemos que vamos a contar incondicionalmente con su apoyo, pase lo que pase, eso nos motiva a dar el 100% y a disfrutar, es una pieza que hacía falta en Bravos de Margarita”.
Breyvic está consciente de la gran influencia que puede significar para los jugadores más jóvenes, que luchan por un puesto dentro del roster: “Aquí todos nos consideramos un equipo, aquí nadie es más que nadie. Simplemente, que vengan aquí a trabajar, a dar el 100%, que el staff está preparado para ver lo que traemos cada uno de nosotros y ellos sabrán los que van a formar parte de ese roster del primer juego”.
Para su campaña número 12, Valera expresó que viene con “las mismas ganas, el mismo entusiasmo de ganar y querer ser campeón”.
A la fanaticada brava les agradece, “en primer lugar, el apoyo incondicional que nos dieron cada uno de ustedes el año pasado, de verdad fue bastante importante para todos nosotros salir al terreno y ver a esa fanaticada que nos apoyó hasta el final. Creo que en todo el tiempo que he estado jugando béisbol ha sido una de las fanaticadas más respetuosas, siempre nos apoyan, independientemente, estemos ganando o perdiendo, están ahí”.
“Vengan esta temporada a apoyarnos que ustedes son parte fundamental de nosotros en Bravos de Margarita, sin ustedes nosotros no vamos a ser los mismos. Los esperamos, gracias por todo el apoyo. Somos Bravos, somos Margarita”, finalizó.
Porlamar / Redacción Web