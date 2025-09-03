Bravos sumó a los importados Demurias y Santos a sus filas

El derecho estadounidense Eddy Demurias y el jardinero cubano Roel Santos elevan a seis los importados confirmados por Bravos de Margarita, para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), informó Trina Ballesteros, jefa de prensa del club oriental.

“Demurias es un lanzador muy versátil que estuvo hasta el año pasado con Cincinnati. Puede abrir y relevar, además tiene el repertorio para ayudarnos”, explicó el gerente deportivo de los insulares, José Manuel Fernández.

El nuevo brazo del equipo margariteño declaró sentirse “muy emocionado por esta oportunidad de lanzar en Venezuela y jugar para los Bravos de Margarita. Sé que esta Liga es muy competitiva y tiene muchos grandes jugadores, así que esta será una gran oportunidad para competir a un alto nivel”.

Números del lanzador

El nativo de Miami, Florida, perteneció durante seis campañas a la organización Rojos de Cincinnati, con quienes llegó hasta su sucursal AAA. Este año vio acción en el circuito independiente con Charleston Dirty Birds, en la Atlantic League, con quienes dejó record de 5 victorias, 4 reveses y 3 salvados, dejando su efectividad en 4.26 en 67.2 entradas de labor.

“Competiré en cada lanzamiento y le daré a mi equipo la oportunidad de ganar cada vez que suba al montículo. Tengo muchas ganas de jugar con este gran equipo e intentar ayudar a Margarita a ganar su primer campeonato. Espero una temporada muy divertida”, sentenció.

El cubano Roel Santos está de regreso al béisbol venezolano, en esta ocasión con el uniforme de Bravos de Margarita, para la temporada 2025-2026 de nuestro circuito.

“Santos es un jugador con el perfil ideal para nosotros. Jardinero, primer bate y con experiencia seria en el Caribe, incluida una vez en Venezuela”, expresó Fernández.

El cubano ya estuvo en la LVBP

El antillano vistió el uniforme de Tigres de Aragua durante la temporada 2020-2021: “Para mí volver al béisbol venezolano es una muy buena motivación, ya que la vez que estuve allá la competencia funcionó tras una burbuja por el COVID, donde me llevé una buena impresión de la Liga”, contó el nuevo jugador bravo.

Santos este año vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol con Olmecas de Tabasco, donde dejó promedio al bate de .324, OBP en .400 y .900 de OPS, sonó seis cuadrangulares, dio cuatro triples y una docena de dobles.

El jardinero aseguró que “llevaré a Margarita mucha energía positiva enfoque y con sed de ganar el campeonato”, concluyó.

La Asunción / Redacción Web