Bravos dejó en el terreno a Magallanes con Wilson García como héroe

Con un soberbio cuadrangular de dos carreras de Wilson García en el décimo episodio, los Bravos de Margarita dejaron en el terreno a los Navegantes del Magallanes en un duelo que se disputó el jueves en el estadio Nueva Esparta y que terminó 10-9.

El compromiso llegó al noveno capítulo igualado a siete, por lo que se fue a entradas extras. En la alta del inning 10 los filibusteros fabricaron dos rayitas, pero los insulares respondieron con tres ante los envíos del relevista Anthony Vizcaya, que sumó su tercera derrota de la temporada.

En otros desafíos de la jornada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) Tiburones de La Guaira superó 10-6 a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar, mientras que en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Cardenales de Lara venció 6-4 a Tigres de Aragua.

Remontada insular

Durante el encuentro entre Navegantes y Bravos los locales vinieron de atrás en el marcador en varias oportunidades. La Nave Turca tomó la delantera en el electrónico en el tercer acto y los orientales respondieron con dos en el cuarto.

En el sexto capítulo la visita igualó las acciones con vuelacercas solitario del Aldrelton Simmons y una entrada mas tarde consiguieron un rally de cinco anotaciones para irse adelante 7-5.

Los insulares no se quedaron atrás y en el octavo inning volvieron a empatar a punta de jonrones. Edward Olivares voló la cerca con dos hombres en circulación y luego Moisés Gómez también desapareció la bola con Alexi Amarista en base para poner las cosas 7-7.

En parte gacias a la Regla Panamericana (en entradas extras los equipos que van a batear abren con corredor en segunda base) Magallanes pudo fabricar dos carreras en el décimo acto, con cuadrangular del joven Alexis Hernández para colocar la pizarra 9-7.

El mánager filibustero le dio la confianza para preservar el triunfo al relevista Anthony Vizcaya, pero este no pudo hacer el trabajo y mantiene el arranque de temporada complicado a nivel personal. El derecho recibió un doble de Gómez y el bambinazo de García que le puso punto final al duelo, cuya victoria fue a la cuenta de Carlos Navas.

Bravos dejó su récord en 6-6 (igual que Caribes de Anzoátegui) y ocupa el cuarto lugar de la tabla clasificatoria. Magallanes exhibe marca de 4-7 y es último.

Cartelera

Este viernes 31 de octubre insulares y turcos se verán las caras nuevamente en suelo neoespartano, mientras que Caribes visita a las Águilas del Zulia en Maracaibo. Tiburones de La Guaira recibe en Macuto a Tigres de Aragua y Leones del Caracas será anfitrión en el careo con Cardenales de Lara.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo