Bravos de Margarita cerró la primera semana de la LVBP con una victoria

Bravos de Margarita hizo respetar su feudo y quitó el invicto a Tigres de Aragua, 3 rayitas por 1, este domingo, en juego que se suspendió previo al inicio de la octava entrada por las intensas lluvias en el estadio Nueva Esparta, informó Trina Ballesteros, jefa de prensa de La Máquina de Guerra.

En el quinto inning, Roel Santos pone fin al duelo de pitcheo entre ambos conjuntos con un doble, que mandó a home a Moisés Gómez y Henry “Pollito” Rodríguez. Sin embargo, en la alta de la siguiente entrada, David Rodríguez respondió por los aragüeños con elevado de sacrificio, que fletó a Keyber Rodríguez.

Pero en la séptima entrada, cuando ya el cielo estaba comenzando a dar señales de lo que venía, apareció la fuerza de Moisés Gómez, que, con poderoso estacazo solitario, aumentó la ventaja brava.

Precipitaciones

Antes del inicio de la octava entrada, la intensa lluvia impidió que continuara el desarrollo del compromiso y, tras rato de espera y no detenerse el torrencial, existiendo juego legal, se sentenció la victoria para el conjunto insular.

El triunfo monticular fue para el estadounidense Eddy Demurias (1-0), quien trabajó dos capítulos completos en los que abanicó a uno, no dio boletos, le fabricaron una carrera y toleró par de hits. El revés fue para Adonis Villavicencio (0-1), que en una entrada dio un boleto, le hicieron par de carreras y recibió un hit. Luis Pacheco (1) se quedó con el salvado, tras una entrada sin carreras en la que propinó un ponche y recibió dos indiscutibles.

De esta manera, culmina la primera semana de campeonato con record parejo de dos victorias y par de reveses. Bravos de Margarita se prepara para emprender rumbo a la carretera, teniendo como primera parada el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, en Puerto La Cruz, donde este martes enfrentará a Caribes de Anzoátegui, a partir de las 7:00 de la noche.

La Asunción / Redacción Web