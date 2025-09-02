Boulevard de Playa Mansa de Lechería fue parcialmente cerrado por montaje en honor a la Virgen del Valle (+Video)

La Alcaldía de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, informó a través de sus redes sociales, que el Boulevard de Playa Mansa quedó parcialmente cerrado, motivado al montaje de la carpa para la celebración en honor a la Virgen del Valle, el próximo lunes 8 de septiembre.

Se espera que a partir del miércoles 10 quede completamente habilitado este espacio, por lo que piden comprensión a los vecinos.

El alcalde Manuel Ferreira, quien se encontraba a tempranas horas de este martes supervisando el montaje, recordó que son 2 mil metros cuadrados de sombra que instalan para que las familias puedan homenajear a la Patrona de Oriente, como están acostumbrados a hacerlo.

Misas

Reiteró que en el lugar, este día llevarán a cabo dos misas: la primera a las 9:00 am, la cual estará presidida por el obispo Jorge Aníbal Quintero Chacón y culminará con una procesión de la imagen por el mar.

Mientras que la otra se realizará a las 5:00 pm y terminará con un recorrido de la imagen de la Virgen del Valle, de vuelta a la iglesia María Auxiliadora.

Ante ello, Ferreira extendió la invitación a disfrutar de las actividades, a dar gracias y a pedirle a la Virgen del Valle paz para Venezuela.

Lechería / Elisa Gómez