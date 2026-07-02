Bomberos de Chile laboran para tratar de rescatar a Hernán Gil en La Guaira

Continúan las labores para tratar de extraer con vida al ciudadano Hernán Gil, de 44 años de edad, que se encuentra atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, tras los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026.

A través de un vídeo, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile informaron en redes sociales que trabajan para sacar al hombre que quedó debajo de las ruinas del Centro Comercial Galerías Playa Grande. Al individuo se le suministra hidratación para mantenerlo consciente, mientras se halla la mejor forma de acceder a él.

En el lugar, en el que originalmente se encontraban voluntarios salvadoreños que cavaron túneles para tratar de ingresar al sitio donde está Gil, también se presentaron rescatistas provenientes de Estados Unidos que colaborarán con los apagafuegos australes en la misión de sacar al sobreviviente del doblete sísmico del sitio siniestrado.

Macuto / Redacción Web