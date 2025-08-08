Bomberos de Bermúdez iniciarán celebración de su semana con una caminata

Los Bomberos de Bermúdez, en el estado Sucre, bajo el mando del teniente coronel (B) Alberto García, se preparan para la semana aniversario de estos servidores a nivel nacional, con una amplia programación que incluye eventos deportivos, culturales y las tradicionales demostraciones para mostrar los avances del cuerpo.

García, en el inicio del programa, invitó a la colectividad en general, a participar en la Caminata 2025, que se realizará este domingo 10 de agosto, a partir de las 7:00 am, desde el parque recreacional Don Rafael Montaño. Recorrerá las avenidas Libertad y Universitaria, retornará en el sector Los Molinos hasta llegar al cuartel central de Bomberos, en el sector Bello Monte.

En el sitio se contará con música, hidratación, refrigerios, bailoterapia y la tradicional sopa. La acción forma parte de la celebración del 20 de agosto próximo, cuando se conmemora el Día Nacional del Bombero.

Sucre / Corresponsalía Carúpano