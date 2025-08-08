viernes
, 08 de agosto de 2025
El Tiempo

Bomberos de Bermúdez iniciarán celebración de su semana con una caminata

agosto 8, 2025
Los bomberos iniciarán sus actos de aniversario con una caminata / Foto: Corresponsalía

Los Bomberos de Bermúdez, en el estado Sucre, bajo el mando del teniente coronel (B) Alberto García, se preparan para la semana aniversario de estos servidores a nivel nacional, con una amplia programación que incluye eventos deportivos, culturales y las tradicionales demostraciones para mostrar los avances del cuerpo.

García, en el inicio del programa, invitó a la colectividad en general, a participar en la Caminata 2025, que se realizará este domingo 10 de agosto, a partir de las 7:00 am, desde el parque recreacional Don Rafael Montaño. Recorrerá las avenidas Libertad y Universitaria, retornará en el sector Los Molinos hasta llegar al cuartel central de Bomberos, en el sector Bello Monte.

En el sitio se contará con música, hidratación, refrigerios, bailoterapia y la tradicional sopa. La acción forma parte de la celebración del 20 de agosto próximo, cuando se conmemora el Día Nacional del Bombero.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

