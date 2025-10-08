Bolivia rechaza exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de próxima Cumbre de las Américas

El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre en República Dominicana y consideró que esto "contradice los principios" del multilateralismo.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que el país, "fiel a los principios de respeto, inclusión, autodeterminación de los pueblos y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, rechaza de manera categórica la exclusión de las hermanas naciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas".

El citado evento debe ser "un espacio de encuentro y diálogo político sin exclusiones" y debería estar "orientado a promover la cooperación, la integración regional y el respeto a la diversidad ideológica y política de los Estados" del continente, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

"Excluir a países por razones políticas o ideológicas contradice los principios fundamentales del multilateralismo, la igualdad soberana de los Estados y la unidad hemisférica que inspiran la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta de las Naciones Unidas", sostuvo la Cancillería de Bolivia.

También ratificó su "compromiso con la integración latinoamericana y caribeña, con base en el respeto mutuo, la soberanía de los pueblos y el principio de unidad en la diversidad".

"El camino hacia una América verdaderamente justa y solidaria solo será posible con la participación de todos sus Estados, sin discriminación ni imposiciones externas", concluyó.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, que concluirá su gestión de cinco años el próximo 8 de noviembre, es aliado político de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El pasado martes, la Cancillería dominicana informó sobre la decisión del Gobierno de Luis Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país caribeño.

El Gobierno dominicano justificó que la no invitación a esos tres países "constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro".

La Paz / EFE