Bebedero celebrará su tercera Feria de las Arepas con 25 emprendedoras

La gastronomía popular será protagonista en la comunidad de Bebedero, en Cumaná, con la tercera edición de la “Feria de las Arepas”, una iniciativa que reunirá hasta el momento a 25 emprendedoras y que se desarrollará como parte de las actividades por los 52 años de fundación del sector.

La jornada gastronómica abrirá sus puertas el sábado 15 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, con una variedad de preparaciones de arepas para los asistentes.

Desiree Castañeda, integrante del comité organizador, informó que los patrocinantes ya se han sumado a la actividad, impulsada por la Fundación “Yo Amo Bebedero”.

Tres días de programación

Las actividades comenzarán el jueves 13 de noviembre con una agenda religiosa, mientras que el domingo 16 se realizará el cierre de la programación, coincidiendo con el aniversario 52 de la comunidad.

En cuanto a los precios, Castañeda explicó que las arepas tradicionales tendrán un costo aproximado de un dólar, mientras que las opciones especiales tendrán precios definidos por cada una de las participantes.

La feria busca ofrecer un espacio para que las emprendedoras de Bebedero den a conocer sus propuestas gastronómicas y compartan con los habitantes y visitantes durante la celebración comunitaria.

Cumaná / Lino Castañeda