BCV: La inflación fue de 8,4% en septiembre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación intermensual de 8,4% durante el mes de septiembre de 2026, de acuerdo con los datos presentados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

"Es importante destacar que, la estrecha coordinación entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela ha venido propiciando un crecimiento de los agregados monetarios acorde con el desempeño de la economía nacional", expresó el informe compartido en el portal web del BCV.

Asimismo, destacó que la normalización de los flujos de ingresos externos y el descenso de las presiones sobre el mercado de divisas favorecieron la estabilización del tipo de cambio.

Según el ente oficial, este comportamiento incidió en la reducción de la brecha cambiaria y en una menor variación de los precios de los bienes y servicios reportados en el país.

Caracas / Redacción web