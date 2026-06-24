miércoles
, 24 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Barceloneses celebraron el Día de San Juan con varias actividades (+Fotos)

junio 24, 2026
Desde tempranas horas se desarrolló la agenda en la ciudad capital / Fotos: Cortesía

Los habitantes de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, celebraron este miércoles 24 de junio el Día de San Juan Bautista, con diversas actividades que estuvieron cargadas de devoción y tambores.

Se conoció que la agenda, que contó con el acompañamiento de la dirección de Cultura de la alcaldía, comenzó a las 9:30 am con una misa solemne en el Santuario Diocesano San José Gregorio Hernández, conocido como Ermita Del Carmen.

Posteriormente, se llevó a cabo una colorida procesión por el centro histórico de Barcelona a las 10:30 am, en donde al ritmo de la música y el baile llevaron imágenes del santo conocido por la expresión de fe: "Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da".

Tambores

Las actividades culminaron a las 12:00 pm con una parranda de tambores, en la plaza Rolando.

Según una publicación de la alcaldía en su cuenta oficial de la red social Instagram, la agenda se llenó de color y devoción de feligreses, agrupaciones de danzas como Expresión Oriental, Stars Family, Casa de la Cultura de Mayorquín y Rosas de Oriente; así como musicales como Sabor a mi Pueblo y Fuego y Mar.

Barcelona / Elisa Gómez

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