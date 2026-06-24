Barceloneses celebraron el Día de San Juan con varias actividades (+Fotos)

Los habitantes de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, celebraron este miércoles 24 de junio el Día de San Juan Bautista, con diversas actividades que estuvieron cargadas de devoción y tambores.

Se conoció que la agenda, que contó con el acompañamiento de la dirección de Cultura de la alcaldía, comenzó a las 9:30 am con una misa solemne en el Santuario Diocesano San José Gregorio Hernández, conocido como Ermita Del Carmen.

Posteriormente, se llevó a cabo una colorida procesión por el centro histórico de Barcelona a las 10:30 am, en donde al ritmo de la música y el baile llevaron imágenes del santo conocido por la expresión de fe: "Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da".

Tambores

Las actividades culminaron a las 12:00 pm con una parranda de tambores, en la plaza Rolando.

Según una publicación de la alcaldía en su cuenta oficial de la red social Instagram, la agenda se llenó de color y devoción de feligreses, agrupaciones de danzas como Expresión Oriental, Stars Family, Casa de la Cultura de Mayorquín y Rosas de Oriente; así como musicales como Sabor a mi Pueblo y Fuego y Mar.

Barcelona / Elisa Gómez