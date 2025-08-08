Balbino Fuenmayor cerró de gran manera la campaña regular en la LMB

El slugger Balbino Fuenmayor cerró de gran manera la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Acereros de Monclova, equipo que además clasificó a la postemporada del circuito azteca de verano.

"Balbineitor" sacudió cuadrangular en los últimos dos compromisos de su divisa, en la serie en la que barrieron a Rieleros de Aguascalientes, para consolidarse en el tercer puesto de la Conferencia Norte.

El pelotero que en Venezuela pertenece a Caribes de Anzoátegui terminó la primera etapa de la contienda con 21 vuelacercas, 74 carreras empujadas, 40 anotadas y un promedio de bateo de .313, números que lo ubicaron entre los mejores bateadores.

Vale acotar que el carabobeño también sumó 17 dobles, en total sonó 98 imparables y firmó así su mejor temporada de los últimos cinco años en la liga mexicana, donde tiene poco menos de una década prestando sus servicios.

Postemporada

Fuenmayor, que comparte equipo con otro aborigen como es el caso de Romer Cuadrado, ahora tiene la responsabilidad de ser uno de los líderes de Monclova en la primera fase de la postemporada, donde enfrentarán a su exequipo Tecolotes de los Dos Laredos.

Será una serie donde la divisa que llegue primero a cuatro lauros avanzará a las Series Divisionales.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo