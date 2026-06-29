martes
, 30 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Avior Airlines habilitará nuevas frecuencias para reforzar la conexión desde Aeropuertos Alternos

junio 29, 2026
Avior anunció sus planes en medio de la contingencia / Foto: Cortesía

En Avior Airlines, aún conmovidos por los hechos del pasado 24 de junio, que han generado una crisis que pone a prueba la resiliencia venezolana, especialmente en el sector aeronáutico, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) mantiene suspendidas las operaciones aéreas desde y hacia Caracas, a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Ante este panorama, Avior Airlines habilitará temporalmente nuevas frecuencias para reforzar la conexión entre el oriente y el occidente del país, así como con destinos internacionales, desde el Aeropuerto Internacional GD José Antonio Anzoátegui en Barcelona, buscando minimizar el impacto en las actividades productivas, industriales, comerciales y el desarrollo general, garantizando la movilidad de los ciudadanos.

Vuelos disponibles a partir del viernes 03 de julio de 2026

"La conectividad se ha convertido en una necesidad urgente. Recomendamos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, donde compartiremos oportunamente cualquier actualización relacionada con itinerarios y avance de la situación en Venezuela", indicaron los voceros de Avior en nota de prensa.

Cambios

"Reafirmamos nuestro compromiso y recordamos las alternativas dispuestas para los pasajeros afectados entre el 24 de junio y el 02 de julio de 2026",

1. Cambio de fecha y ruta sin penalidad: Reprograme su viaje manteniendo el tipo de ruta original (nacional o internacional), ajustando fecha y hora según disponibilidad. Sin cobros adicionales, válido para cualquier fecha dentro de los 365 días de vigencia de su boleto

2. Boleto abierto: Si lo prefiere, puede mantener su boleto abierto durante 365 días a partir de la fecha de emisión, para reprogramarlo luego según disponibilidad del vuelo seleccionado.

3. Boletos emitidos por agencias de viaje: Si su boleto fue adquirido a través de una agencia de viaje, deberá contactar directamente a su asesor para gestionar cualquier modificación.

Ante cualquier duda, contáctenos a través de nuestros canales de atención:

Call Center: 0500-AVIOR-00, WhatsApp: +1 (407) 214-4866.

Barcelona / Redacción Web

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