Autoridades reactivaron la Mancomunidad del Transporte y Tránsito Urbano de la zona norte de Anzoátegui 

Durante un encuentro celebrado en el patio central de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, autoridades estadales y de los cuatro municipios de la norte del estado Anzoátegui participaron en la reactivación de la Mancomunidad del Transporte y Tránsito Urbano (MTTU) de la zona norte, la cual tenía alrededor de siete años sin funcionar.

Con la premisa de optimizar el sector y de reconocer los deberes y derechos de los transportistas, el gobernador Luis Marcano, el presidente del Consejo Legislativo, Andrés Márquez; la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera; y el alcalde de Guanta, Yinder Saldivia, junto a otros representantes, acompañaron a los trabajadores del volante en la consolidación de esta organización.

Se conoció que la junta directiva, que tendrá una vigencia de 10 años, quedó conformada por Ana Rosa Vera como presidenta, Reyes Hernández como secretario general y Edwin González como secretario de actas. Ellos fueron elegidos por los conductores en encuentros previos, por lo que en esta oportunidad se formalizó el acto.

Tanto las personas designadas como principales, junto a sus suplentes y las autoridades presentes, firmaron el acta de constitución para su entrada en vigencia.

Señalaron que esta organización, creada originalmente en 1991, permitirá articular políticas para elevar la calidad del servicio en toda el área metropolitana, entre ellas, definir y mejorar las rutas de transporte, seguridad vial y asistencia al gremio.

Barcelona / Elisa Gómez