Autoridades excarcelan a personas cuyos casos "no eran públicos" en Venezuela, dice ONG

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó este viernes que las autoridades han excarcelado, en medio del proceso de liberación de presos políticos, a personas cuyos casos "no eran públicos".

"Han excarcelado a personas que se encontraban privadas de libertad y sus casos no eran públicos", afirmó el OVP en un mensaje en X, sin detallar exactamente a cuántas se refiere.

El OVP lleva su propio conteo de excarcelaciones y lo ubica en total en 171, una cifra por encima de los reportados por la ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que hablan de entre 154 y 170 liberados, respectivamente, desde el 8 de enero pasado, cuando se anunció el proceso de liberaciones.

"Desde el OVP advertimos que el proceso se mantiene bajo una opacidad que vulnera los derechos de las personas detenidas y sus familiares", indicó en el mensaje.

En ese sentido, insistió en pedir la publicación de la lista de los excarcelados que fue ofrecida por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace más de una semana durante una sesión en el Legislativo.

Según las autoridades de Venezuela, más de 400 excarcelaciones se han dado desde diciembre pasado.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desmintió además el jueves que haya lentitud en el proceso de excarcelaciones de presos políticos, luego de denuncias de familiares y ONG.

Según la ONG Foro Penal, faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD estima que hay más de 942 encarcelados.

Organizaciones no gubernamentales han revelado que, después del anuncio del presidente del Parlamento, han conocido más de un centenar de casos de presos políticos no denunciados.

Caracas / EFE