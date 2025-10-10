Autoridades estiman climatizar segunda sala de espera y realizar mejoras en áreas externas del terminal

De cara a lo que será la época decembrina, el Instituto Autónomo de Transporte Municipal de Sotillo estima realizar algunas mejoras en el terminal terrestre de Puerto La Cruz.

Johan Hernández, titular de este despacho, precisó que en los próximos días trabajarán en la climatización de la segunda sala de espera y restaurarán las áreas externas del recinto.

"Ya hemos estado trabajando en el embellecimiento, pintamos la parte interna del terminal y en los próximos días estaremos en las áreas externas, donde llegan los buses colectivos de otras ciudades. Además, como todos los años, le daremos el toque navideño a las instalaciones", aseguró.

Respecto a la movilización, Hernández indicó que, a pesar de que el gobierno nacional ordenó el inicio de las navidades a partir del 1ero. de octubre, no estiman que produzcan un aumento en las estadísticas de pasajeros en estos días, sino a partir del mes de diciembre, cuando comiencen las vacaciones escolares.

Vale mencionar que en la época decembrina del año 2024 se movilizaron más de 53 mil pasajeros por el terminal porteño.

Autoridades esperan renovar áreas externas del terminal

Condiciones de la sala

Tras visitar el recinto pasadas las 9:00 am de este viernes 10 de octubre se pudo corroborar que es necesario que se instalen aires acondicionados en la segunda sala de espera, así como se concretó con la primera.

Y es que con tan sólo estar unos minutos en el sitio se puede sentir el calor de forma intensa.

Por esa razón todas las ventanas del sitio están abiertas para que los usuarios "medio se refresquen".

"Si a esta hora hay calor no me quiero imaginar cómo será a las 12:00 del mediodía. Por eso es que mucha gente prefiere esperar en los pasillos si la otra sala está llena, porque hace menos calor", comentó una usuaria, quien se identificó como Erimar Rojas.

En el recorrido hecho por el espacio también se observó que algunas zonas de las sillas están oxidadas o simplemente desgastadas por el tiempo.

Ciudadanos consultados esperan que no sólo sea climatizado el lugar, sino que también se rehabiliten los bancos para sentarse.

"Todas estas mejoras ayudan no sólo a que uno se sienta más cómodo, también favorece al turismo. Mientras más comodidad exista, vendrán más turistas", opinó el señor Pedro Boada.

La mayoría de las oficinas de ventas de boletos están decoradas con accesorios navideños en la actualidad.

Hace meses pintaron parte de la zona interna del recinto

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez