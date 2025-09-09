Ateneo de Carúpano celebró a la Virgen del Valle con una velada cultural en su pórtico

El Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, rindió homenaje a la Patrona del Oriente venezolano, la Virgen del Valle, con presentaciones de grupos de música tradicional, danza y de cultores locales.

La velada, que se realizó en el pórtico de la institución, donde se emplazó una imagen de la virgencita marinera en un baking realizado por el escenógrafo César Vásquez.

El programa inició con la bendición del padre Jesús Villarroel, párroco de la catedral Santa Rosa de Lima y siguió con las hermosas interpretaciones en honor a la Virgen del Valle, por parte de los niños del Taller de Canto Tradicional que dirige la cultora Catalina Núñez.

William Rodríguez, director ejecutivo del ente cultural, señaló que armaron una programación cultural en honor a la Virgen, que celebró este lunes su día, con múltiples festejos en el municipio.

Resaltó la actuación de la agrupación dramática Octágono, el taller de cantos, el grupo Etiqueta de Tomás Pantoja, Melodía Cultural y el cultor William Guevara. “Es parte de la emoción que se siente al celebrar la fiesta en honor a la Virgen del Valle”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano