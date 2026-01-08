Asociación de Presos Políticos Liberados advierte que no habrá “transición” ni “normalidad” sin la excarcelación de todos los detenidos

La Asociación Civil Presos Políticos Liberados advirtió este jueves que en el país no habrá “transición” ni “normalidad” posible mientras las puertas de las cárceles sigan cerradas para las más de 1 mil personas que han sido acusadas de oponerse al Gobierno nacional y fueron detenidas antes y después de las elecciones de 2024.

El presidente de esta instancia, Julio Itriago, emitió un comunicado subrayando la ilegalidad que pesa sobre cada uno de los procesos penales, por lo cual solicitó el sobreseimiento de las causas y la excarcelación de los afectados.

“En absolutamente todos los casos se han violado los derechos humanos fundamentales, el debido proceso, se ha invertido la carga de la prueba, y se han cometido cualquier tipo de irregularidades y de vicios en sus juicios. No se han presentado pruebas que sustenten sus detenciones arbitrarias y las acusaciones”, dijo Itriago.

Realidad

Puntualizó que no se trata de “pedir clemencia, sino de exigir justicia”, y señaló que en el contexto de la actual coyuntura política que atraviesa el país, la verdadera defensa de la “soberanía” incluye hacer respetar los derechos y otorgar la libertad de quienes permanecen recluidos en los penales por pensar distinto.

“Nuestra Asociación no solo pide libertad; pide justicia. Vamos a solicitar sentencia absolutoria y sobreseimiento inmediato de todas las causas, pues son nulas de toda nulidad”.

Itriago invocó el artículo 25 de la Constitución -que establece que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución es nulo-; el artículo 139 -que establece que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Carta Magna o de Ley- y el 285 acerca de las atribuciones del Ministerio Público, para garantizar los derechos y garantías constitucionales.

“A los jueces, fiscales y funcionarios policiales les decimos: cada firma en un acta viciada, cada tortura y cada privación ilegítima tiene nombres y apellidos. Vamos a perseguir las responsabilidades penales y administrativas de quienes ejecutaron estas órdenes irritas y solicitaremos sean sancionados con justicia. El 'yo solo seguía órdenes' ya no es una defensa válida”, sentenció Itriago.

Caracas / Redacción Web