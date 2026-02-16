Asfaltaron tramo de la Av. 5 de julio tras casi dos meses de espera

Luego de casi dos meses de quejas por el mal estado de la vía, las autoridades locales rehabilitaron el tramo dañado de la avenida 5 de julio de Puerto La Cruz, a la altura del antiguo edificio de Fundeso.

Se conoció que la zona fue asfaltada el viernes 13 de febrero.

La acción generó contentamiento en más de un conductor, pues desde mediados de diciembre estuvieron exhortando al gobierno municipal a que restaurara la vía.

El viernes estuvieron los trabajadores de la alcaldía asfaltando la vía / Foto: Cortesía

"Por fin lo hicieron. Desde diciembre uno pasaba asustado por allí, porque había varios huecos y mucho polvo. Sobre todo los motorizados siempre tenían miedo de deslizarse", comentó el chófer Ramón Flores.

Mientras que el transportista Néstor Ramírez celebró que ahora sí podrán dejar a los pasajeros en la parada.

"Mientras eso estuvo así, no podíamos estacionarnos en la parada porque estaba muy fea la carretera. Eso causaba colas aquí, pero ahora sí podremos trabajar normal, como siempre", expresó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez