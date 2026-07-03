Asesinan a tiros en El Morro de Arismendi a dirigente del Conppa Gran Escala

La consternación se apoderó en la noche de este jueves 2 de julio, de la población de El Morro en el municipio Arismendi del estado Sucre, con el asesinato de la dirigente pesquera y vecinal Liliana Tineo, quien fue atacada por sujetos desconocidos en la puerta de su residencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales en el municipio, Tineo fue trasladada al ambulatorio Francisco "Chico" Marcano, con un disparo en la región parietal derecha y otro en la mano derecha, tras ser atacada por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en el sector La Salina 2.

Aprecio

El hecho causó sorpresa y pesar en El Morro, donde Tineo era vocera del Consejo de Pescadores y Pescadoras (Conppa) Península de Paria Gran Escala, el gremio de pescadores de altura o lancheros que se encargan del abastecimiento de especies como catire, pargo y mero.

La dama lideraba, además, la lucha por el combustible al gremio pescador de altura y otros reclamos en la población en la parte vecinal.

Tineo, como vocera del Conppa, había establecido negociaciones con empresas de Surinam para colocar parte de la producción en ese país.

Wilmer Lugo, también vocero del ente, expresó su pesar por lo sucedido y dijo que esperan una investigación que aclare lo sucedido ante la fuerte ola de rumores que se ha desatado tras el asesinato de la dirigente.

Dijo además, que el gremio se encuentra bajo resguardo porque no se trata de un hecho aislado, porque Tineo era una persona trabajadora y honesta que se dedicaba, junto a su familia, a la actividad pesquera.

Extraoficialmente, se supo que se trata de establecer si el crimen está ligado a la entrega al Conppa de unas lanchas decomisadas en la población y que el gremio iba a poner a trabajar con un enlace a través del Ministerio de Pesca.

Liliana Tineo tenía 45 años y era madre de tres hijas y abuela de tres nietos, y se mantenía activa en iniciativas sociales como la reciente recolección de donativos para los afectados por el doble terremoto del 24 de junio.

Sucre / Yumelys Díaz