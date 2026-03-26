Ascanio y Mijares le ganaron el reto a Guerra en la liga de Argentina

El alero venezolano José Ascanio se lució para que Olímpico de La Banda sometiera 101-83 a Unión de Santa Fe, en la continuación de la Liga de Básquetbol de Argentina.

Ascanio y Edwin "Zancudito" Mijares se asociaron para ganarle la pulseada al también criollo Yeferson Guerra y dejar a su equipo en la 13ra posición, con récord de 13-18, mientras que El Tatengue (12-17) sigue 14to.

Puntaje de Ascanio

Ascanio resaltó con faena de 19 puntos, dos rebotes, dos asistencias y dos recuperaciones. Mijares aportó siete unidades, tres capturas y cinco entregas.

Por los santafesinos, Guerra se hizo notar con 11 tantos, dos tableros, tres pases decisivos y una pelota recuperada.

Cisneros subió al segundo puesto

En otro duelo, Gimnasia de Comodoro (20-11) ascendió a la segunda posición del circuito gaucho tras doblegar 81-78 a Platense.

Los blanquiverdes igualaron a Quimsa como escoltas del líder Oberá, mientras que El Calamar (11-19) marcha 16to.

El criollo Ányelo Cisneros figuró con nueve cartones, cinco rebotes y un robo de balón.

Santiago / León Aguilar