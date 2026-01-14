Arzobispo Rodríguez aplaude excarcelación de presos políticos pero "faltan muchos otros"

El arzobispo de la ciudad venezolana de Barquisimeto, monseñor Polito Rodríguez, aplaudió este miércoles las recientes excarcelaciones de presos políticos, pero aseguró que aún "faltan muchos otros", por lo que hizo un llamado a que sean "liberados cuanto antes".

"Aplaudimos que algunos ya han sido liberados, pero faltan muchos otros, cuyo clamor y el de sus familiares no puede seguir siendo ignorado y que, por lo tanto, será un gesto de reconciliación y de justicia que sean liberados cuanto antes", dijo.

Rodríguez hizo estas declaraciones, aplaudidas por buena parte del público, durante la multitudinaria concentración por la 168 procesión de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, capital del estado Lara (oeste), donde abogó por una "reconciliación auténtica" de la sociedad venezolana.

Precedente

El pasado jueves, las autoridades anunciaron la liberación de un "número importante de personas", y desde entonces hasta este martes, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizaba 56 excarcelaciones, mientras que la opositora Plataforma Unitaria Democrática reportó 76. El Gobierno informó el lunes de 116.

El arzobispo pidió a los venezolanos no resignarse "ante todo aquello que atenta contra la dignidad humana y que destruye los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho al sufragio y demás derechos civiles y políticos establecidos" en la Constitución nacional.

"Lamentablemente, por décadas, la corrupción se ha vuelto parte de nuestra cultura, nos hemos acostumbrado a ella en nuestra familia, en nuestras instituciones, en nuestros hogares, en la economía, en la política, lo cual ha generado una descomposición ética y moral que nos afecta a todos", afirmó.

Clamor

Rodríguez encomendó "también a todos aquellos que se han visto en la penosa necesidad de emigrar en la búsqueda de oportunidades, por los que han sufrido el hambre y la escasez y por todas las víctimas de la violencia en todas sus formas".

En ese sentido, pidió también por "quienes han perdido la vida en los eventos del pasado 3 de enero", en referencia a los ataques de EE.UU. en Caracas y tres estados cercanos a la capital, durante los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y fallecieron, según el Gobierno venezolano, un centenar de personas, entre ellos militares, tanto nacionales como cubanos.

"El derecho a la vida es inviolable y sagrado", agregó el arzobispo.

Este miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó de la excarcelación de seis periodistas.

Barquisimeto / EFE