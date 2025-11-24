Arrancó la Lubanz de Navidad con cuatro choques el fin de semana

Durante el fin de semana arrancó la acción de la Liga Urbana de Baloncesto Anzoátegui (Lubanz), edición Navidad, con cuatro choques en cartelera.

El primer salto entre dos lo protagonizaron Mutgor y Team 23 de Enero, en lo que fue uno de los duelos más emocionantes de la jornada inicial, para el disfrute de los aficionados que llenaron la cancha Los Bulls de Tronconal IV, Barcelona.

Justamente el equipo anfitrión, Club Bulls, fue el único que vio acción por partida doble en la semana de comienzo del torneo y salió con balance equilibrado de una victoria y una derrota.

Resultados

Mutgor empezó el certamen con el pie derecho al vencer 83-76 a Team 23 de Enero en el juego inaugural, con el jugador Cruz León en plan estelar al concretar 28 puntos.

A segunda hora Los Bulls derrotaron 71-68 a la selección U18 de Anzoátegui para bajar el telón El viernes.

El sábado 12 Flash llegó desde Anaco a imponer condiciones en Tronconal IV y superó 53-46 a Vereda Anzoátegui, guiados por 12 unidades de Daiverson Goatache.

Finalmente la Academia 52 Marinos, filial de Marinos de Anzoátegui, derrotó 64-55 al local Bulls. Heldrin Guillent tuvo una actuación sobresaliente al concretar 13 cartones.

