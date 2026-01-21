miércoles
, 21 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Arquidiócesis de Caracas niega "extorsión" a familias tras denuncias de hija de González

enero 21, 2026
Raúl Biord, Arzobispo de Caracas, negó las denuncias de Mariana González / Foto: Noticias Venevisión

La Arquidiócesis de Caracas negó que en su sede haya tenido lugar alguna extorsión a familiares de detenidos, luego de que Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, denunciara que ha recibido presiones de personas vinculadas a la Iglesia, las autoridades y otros organismos para que su padre desista de sus reclamos a cambio de la liberación de su yerno, Rafael Tudares, detenido hace un año.

"En ningún momento, se ha realizado en la arquidiócesis ninguna 'extorsión' o presión a familiares de detenidos ni a nadie", se lee en un comunicado firmado por el arzobispo metropolitano de Caracas, monseñor Raúl Biord, y publicado en la red social Instagram.

Caracas / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram