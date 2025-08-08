APMO convocó a elecciones para el próximo 17 de agosto

La Asociación de Propietarios del Complejo Turístico El Morro (APMO) convocó a sus más de 15 mil asociados a una Asamblea General en la que se elegirá la nueva junta directiva de la organización para el periodo 2025-2028.

De acuerdo con un comunicado, el encuentro se realizará el próximo domingo 17 de agosto a las 9:00 a.m. en su sede, ubicada en la avenida Américo Vespucio, cruce con avenida R-16 (frente a la tienda IVOO).

Durante el encuentro también se someterá a aprobación o desaprobación los estados estados financieros correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025 (hasta el 30 de junio).

Además de la elección de la Junta Directiva para el periodo 2025-2028 se escogerán los cargos ejecutivos de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, así como la elección del comisario.

Pasos a considerar

La asamblea en primera convocatoria se considerará válidamente constituida si se encuentra representado un número de asociados cuyos títulos contengan una cantidad de acciones equivalente al sesenta por ciento (60%) de las acciones emitidas, según el artículo 22 de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales, el reglamento electoral, los requisitos para las postulaciones a cargos directivos y los mecanismos para su validación serán publicados en la cartelera de la sede de la asociación y en su cuenta de Instagram. También pueden ser solicitados al correo electrónico [email protected].

Lechería / Redacción web