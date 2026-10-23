Apagones perdonan a unos sectores y castigan a otros en El Tigre (+Fotos)

Los cortes de energía eléctrica presentan una situación desigual en las comunidades de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Aunque en algunos sectores ha disminuido la frecuencia de los apagones, en otros se mantiene la deficiencia.

Desde hace aproximadamente un mes, el suministro eléctrico se ha sostenido en lugares como Pueblo Nuevo Sur, donde, según lo reportado por habitantes, se registran interrupciones esporádicas, apenas una o dos veces por semana.

Quienes viven en lugares como el sector Paraíso, Urbanística 2000 y Ciudad Jardín, corren con una suerte diferente. En estos sitios, la luz continúa fallando de forma reiterada sin dar respiro a las familias.

Problemas

"La electricidad se va un día sí y un día no. No hemos visto ninguna mejoría, creo que más bien la cosa se mantiene igual o peor. Y no se ha reducido el tiempo, porque sigue tardando hasta seis horas en volver", contó Mayerling Figuera, vecina de Paraíso.

Los tigrenses ven con frustración que la debilidad del sistema eléctrico siga golpeando sobre todo a los sectores populares y a los hogares más vulnerables.

"Quizás en zonas de prestigio sí tengan la posibilidad de comprar equipos de emergencia o plantas para soportar los apagones, pero justo para las zonas donde hay más necesidad es donde más cortan la luz y afecta todavía más la calidad de vida", argumentó Alfredo Millán, vecino del sector Ciudad Jardín.

Falsa realidad

La ciudadanía también desestima y reclama que, supuestamente, se intente asegurar una realidad distinta a la que experimentan.

"Hemos visto que algunos grupos tratan de hacer ver que la situación está mejorando aquí sobre todo con el tema eléctrico. Sí es cierto que tuvimos unos días en los que no se fue la luz, pero ya van varias semanas que seguimos con los apagones y no se puede decir que estamos contentos con eso", sentenció Millán.

El Tigre / Damary Díaz