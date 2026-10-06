Anzoatiguense Pedro Camacho conquista dos títulos en cita nacional de tenis de playa

El joven anzoatiguense Pedro Camacho tuvo una actuación sobresaliente en el VI Torneo Nacional de Tenis de Playa, que se disputó del 1 al 4 de octubre en Acarigua, estado Portuguesa.

Camacho, de 15 años, consiguió par de títulos en el certamen junto a su compañero de dupla Antony Crescente (de Maracay, estado Aragua). Entre los dos llegaron a lo más alto tanto en la categoría sub 16 como en la sub 18.

Estos éxitos se suman a una destacada trayectoria del atleta nativo de Lechería, quien en su más reciente participación fuera del país se coronó campeón en la modalidad mixta de un torneo BT50 celebrado en Medellín, Colombia.

Talento

Las habilidades de Pedro Camacho le han permitido obtener múltiples títulos y experiencias tanto a nivel nacional como internacional, y también lo han llevado a integrar la selección nacional de tenis de playa.

Desde su entorno resaltaron que los logros igualmente resaltan el talento deportivo que hay en Anzoátegui, a la vez que indicaron que sus resultados lo impulsan a seguir avanzando hacia nuevos retos competitivos dentro y fuera de Venezuela.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo