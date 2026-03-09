Anzoatiguense Michael Carrera fue el JMV de la primera semana de la SPB (+Video)

El gran inicio de Spartans Distrito Capital, que ganó sus dos partidos iniciales, tuvo en el anzoatiguense Michael Carrera como su gran baluarte; tanto, que reunió los méritos suficientes para ser seleccionado por una parte de la prensa especializada como el Jugador Más Valioso (JMV) de la primera semana de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Según Humberto Contreras, jefe del departamento de prensa de la SPB, para este año la escogencia del Jugador de la Semana se hará a través de votación de los integrantes de la Comisión Técnica y parte de la prensa especializada.

La actuación del ala-pívot venezolano deslumbró de inicio, sobre todo en lo que fue el partido ante Guaiqueríes de Margarita que ganaron los capitalinos 88 a 83, en el que se agenció un doble-doble que constó de 29 puntos (5 de 6 en triples) y además tomó 13 rebotes. Asimismo, repartió 4 asistencias, recuperó un balón y propinó un bloqueo.

Choque previo

Durante el partido inaugural contra Centauros de Bolívar en el que los espartanos triunfaron por amplio margen de 88 a 66, Carrera tuvo una presentación un poco más modesta para sus estándares, de solo 10 unidades y 4 capturas de balón, aunque lo hizo en poco más de 22 minutos jugados (no participó en el último cuarto del compromiso).

En total, el estelar criollo promedió 19.5 puntos, 8.5 rebotes, 3.0 asistencias, 1.5 robos y 0.5 bloqueos para una elevada valoración personal de 24.5, la segunda más alta entre sus colegas que tuvieron al menos dos partidos de actividad.

De igual manera, fue efectivo desde la larga distancia al arrojar 58% en triples luego de acertar 7 en 12 intentos.

También fueron considerados para la distinción:

Tavario Miller (Guaiqueríes de Margarita): 2 PJ, 21.0 puntos, 10.5 rebotes, 3.0 asistencias, 1.5 bloqueos, 1.0 robos, 32 valoración.

Luis Duarte (Gaiteros del Zulia): 1 PJ, 27.0 puntos, 7.0 rebotes, 3.0 asistencias, 7.0 robos, 35 valoración.

Diamond Stone (Marinos de Anzoátegui): 1 PJ, 30.0 puntos, 10.0 rebotes, 1.0 asistencia, 1.0 bloqueo, 34 valoración.

Luis Montero (Cocodrilos de Caracas): 2 PJ, 15.0 puntos, 8.5 rebotes, 2.0 asistencias, 0.5 robos, 18.5 valoración.

