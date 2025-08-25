Anzoátegui vuelve a caer en un bache y suma cuatro derrotas al hilo

La octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve dejó una nueva derrota para el Anzoátegui FC, que perdió 3-1 en su visita al Portuguesa FC en el estadio José Antonio Páez de Araure.

El choque se jugó recientemente y fue la cuarta caída al hilo para el cuadro dirigido por Leonardo González, sumando el revés sufrido en la ida de los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025 ante UCV FC.

Doblete de Aitor López y un tanto más de Robert Mendoza le dieron el triunfo a la oncena rojinegra, que cortó una seguidilla de cinco tropiezos y seis encuentros sin ganar. El colombiano Anthony Velasco anotó por los anzoatiguenses para el empate parcial 1-1 y llegó a nueve dianas en la temporada.

Sorpresa

Entre copa y liga Portuguesa sumaba nueve desafíos consecutivos sin ganar. Además, solo por el Clausura eran cinco derrotas al hilo, lo que permitía pensar que Anzoátegui tenía todo a su favor para sacar provecho de su visita a Araure, tomando en cuenta también que las únicas dos victorias del equipo entre julio y agosto fueron en condición de visitante.

Sin embargo, los dirigidos por Leo González fueron sorprendidos por un cuadro rojinegro que salió con la convicción de acabar con el mal momento. El "penta" exhibió las carencias defensivas de los orientales, que venían de encajar cuatro dianas ante UCV por copa.

Robert Mendoza estrenó la pizarra (y la cuenta goleadora personal de su carrera) con un tanto al minuto 34 tras un centro desde la banda izquierda de Antony Trujillo. Con ese resultado ambos ese fueron al descanso del medio tiempo.

Anthony Velasco colocó de cabeza el 1-1 al 54', tras un centro también desde la izquierda de Aldry Contreras. Los locales no tardaron mucho en recuperar la ventaja, pues al 64' Aitor López colocó el 2-1 tras una nueva asistencia de Trujillo.

Pese a que los dirigidos por Giancarlo Maldonado quedaron con un hombre menos al 80' tras la expulsión de Luis Quero, la visita no pudo aprovechar ese factor. Por el contrario, fueron víctimas de una magistral jugada individual de Aitor López, quien corrió desde la mitad de la cancha hasta el área con el balón en los pies, ante la marca de tres oponentes, y definió para el 3-1 definitivo.

Con chance

Luego de ocho fechas Anzoátegui tiene seis puntos en el Torneo Clausura gracias a dos triunfos y seis derrotas. Ocupan el puesto 11 de la tabla y están a cuatro unidades del octavo lugar, que es el último que da acceso a los cuadrangulares finales.

A los orientales le restan cinco desafíos y necesitan con urgencia hacer ajustes que les permitan meterse en una racha de buenos resultados que al menos les garanticen permanecer en la pelea hasta las jornadas finales.

Por lo pronto su siguiente careo será el miércoles 27 de agosto ante UCV FC en el estadio Olímpico de Caracas, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025. La llave está 4-2 a favor de los capitalinos, por lo que Anzoátegui necesita un triunfo por una diferencia mínima de tres dianas para poder avanzar o de dos goles para forzar los penales.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo