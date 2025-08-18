Anzoátegui sigue sin poder ganar en casa en el Clausura de la Liga Futve

El Anzoátegui FC sigue sin poder ganar en casa en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve. En la séptima jornada enfrentó a Estudiantes de Mérida y cayó 0-1, para sumar el tercer tropiezo en su feudo y quinto en total en lo que va de campeonato.

Dicho desafío ante el elenco andino se disputó recientemente en el estadio José Antonio Anzoátegui, ubicado en el Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona. Un tanto de Marlon Fernández sobre el final del primer tiempo inclinó la balanza a favor de los académicos.

Los dirigidos por Leonardo "Leo" González acumulan seis puntos y se ubican en la undécima posición de la tabla, a cuatro del equipo merideño que ocupa la octava plaza, última que da acceso a los cuadrangulares finales. Con seis fechas por delante, el conjunto anzoatiguense necesita hacer los correctivos pertinentes para mantener las aspiraciones de avanzar de ronda.

Sin claridad

A lo largo del compromiso entre orientales y andinos los locales tuvieron mayor manejo del balón, aunque no tuvieron la suficiente claridad como para acercarse con verdadero peligro al arco rival, salvo en tres oportunidades, dos de ellas con Franklin González como protagonista.

Pasada la mitad del primer tiempo el atacante del Anzoátegui recibió el balón en ventaja, pero en su avance hacia el área fue víctima de una intervención precisa de un defensor oponente que lo dejó sin oportunidad de disparar. Posteriormente remató al borde del área chica un pase servido desde la banda derecha por José Lovera, pero intervino de gran manera el portero panameño Eddie Roberts.

Ambas ocasiones llegaron luego de remates fallidos de Marlon Fernández, que había amenazado hasta que en el tiempo agregado de la primera parte del encuentro puso su sello. El atacante marcó una diagonal desde la izquierda hacia el centro y fue habilitado por Omar Browne, para después pegarle de derecha y ajustado al primer palo del guardameta Josué Agüero y así colocar el 0-1.

Posesión sin lucidez

En los segundos 45 minutos los anfitriones se adueñaron del balón, pero se mantuvo la dinámica de acercamientos carentes de lucidez. Abundaron los centros desde las bandas, pero la mayoría terminaron con remates desviados a excepción de uno de Anthony "Pipa" Velasco, aunque allí apareció nuevamente Roberts para ahogar el grito de gol.

Estudiantes pudo sentenciar el partido en al menos dos contraataques que tuvo, aunque la defensa anzoatiguense se mostró sólida para mantener la diferencia mínima.

Anzoátegui FC no gana en el estadio José Antonio Anzoátegui por la Liga Futve desde el 19 de abril, cuando superó 2-0 a Zamora FC en la jornada 12 del Torneo Apertura. Desde entonces ha disputado seis desafíos como local entre la fase final del Apertura y el arranque del Clausura, dos de ellos terminaron en empates y los últimos cuatro en derrotas.

Ofensiva improductiva

Vale acotar que en esos últimos cuatro choques no han podido convertir goles. El desquite de los dirigidos por "Leo" González fue en Copa Venezuela, pues como locales vencieron 3-2 a Marítimo de La Guaira (segunda división) para concretar su pase a los cuartos de final del certamen.

Esa deuda ante la afición la tienen clara el propio entrenador y los jugadores, pues así lo dejaron saber González y Josué Agüero en conferencia de prensa posterior al duelo contra Estudiantes de Mérida.

Igualmente tendrán una nueva oportunidad por copa, ante UCV FC, para seguir la racha al menos en esa competición. Ambos equipos medirán fuerzas por la ida de los cuartos de final este martes, a partir de las 6:00 pm.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo