Anzoátegui pactó con UCV pero quedó eliminado de Copa Venezuela

Anzoátegui FC pactó 1-1 con UCV FC en un duelo que se disputó la tarde de este miércoles 27 de agosto en el estadio Olímpico de Caracas, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025.

El equipo dirigido por Leonardo González, que cayó 4-2 en la ida en condición de local, necesitaba una goleada sobre los capitalinos para meterse en las semifinales del torneo, pero no pudo pasar del empate. El marcador global quedó 5-3 a favor de los académicos.

Un tanto de Jesús Castellano al minuto 7 brindó algo de ilusión a los anzoatiguenses, pero no pudieron hacer más daño y al 67' llegó la diana del empate. El desafío también tuvo un sabor especial para el delantero Charlis Ortíz (nativo de El Tigre), pues compartió varios minutos en cancha con sus hijos Charlis Ortíz Jr. y Santiago Ortíz en el frente de ataque ucevista.

Quedaron cortos

El bonito gol de Jesús Castellano antes de los 10 minutos (definió por encima del arquero con un remate desde fuera del área) permitió pensar que Anzoátegui iría con mayor intensidad en la búsqueda de al menos un tanto más para empatar la llave. Sin embargo, se puso de manifiesto una vez más la falta de claridad en ataque y la defensa local estuvo sólida.

Los universitarios intentaron también igualar en el primer tiempo pero igualmente fue poco el peligro que pudieron generar. De hecho la primera mitad del desafío terminó sin tiros de esquina, lo que da muestras de lo poco que ofrecieron en ofensiva ambos conjuntos.

Para el arranque de la segunda parte del careo el director técnico de UCV Daniel Sasso hizo tres modificaciones en las que le dio ingreso a Darwin Machís, Charlis Ortíz y Kendrys Silva, principalmente para refrescar el ataque.

Justamente Machís fue el que sacó un centro desde la banda izquierda que fue rematado de cabeza por Daniel De Sousa para la igualdad 1-1 al 67'. Posteriormente los anfitriones buscaron ampliar la ventaja, pero no tuvieron llegadas concretas.

Leo González mandó a la cancha a Franklin González para tener una variante más en ofensiva, pero el esfuerzo fue en vano y su equipo quedó eliminado.

Momento

Anzoátegui acumula cinco partidos consecutivos, entre liga y copa, sin conocer la victoria. En ese lapso suman cuatro derrotas y un empate, pero, si se amplía el panorama un poco más, en el segundo semestre del 2025 tienen en total tres lauros, dos pactos y siete tropiezos.

Vale acotar que la oncena oriental sigue sin poder vencer al cuadro ucevista este año, pues en seis enfrentamientos tienen cuatro empates y dos derrotas ante ellos.

Minutos de historia

UCV celebró su pase a semifinales de la Copa Venezuela, pero para su delantero Charlis Ortíz hubo un escenario adicional que fue motivo de alegría.

Y es que el atacante nativo de El Tigre, zona sur del estado Anzoátegui, compartió el tramo final del encuentro con sus hijos Charlis Ortíz Jr. y Santiago Ortíz en cancha. Probablemente fue un episodio inédito en el fútbol venezolano, que próximamente confirmarán quienes llevan el registro histórico del balompié nacional.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo