Anzoátegui FC llegó a tres derrotas en el Torneo Clausura de la Liga Futve

El Anzoátegui FC sumó el fin de semana su tercera derrota en cuatro partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga Futve, primera división del balompié nacional.

Los dirigidos por Giancarlo Maldonado cedieron 1-0 ante Estudiantes de Mérida en condición de visitante y se mantienen en la parte baja de la tabla clasificatoria con tres unidades. Sin embargo, están a solo un punto del octavo lugar, última plaza a la siguiente fase del certamen.

En aras de enderezar el rumbo, también pensando en la lucha por la permanencia en la categoría de oro, el club anunció este lunes la incorporación del argentino Leonardo Fioravanti, quien llega para aportar jerarquía y reforzar la mitad de la cancha.

Un descuido

En el primer tiempo tanto anzoatiguenses como merideños tuvieron llegadas al arco contrario e incluso hubo jugadas que ameritaron revisión en el VAR por posibles penales que al final no fueron considerados así por el árbitro principal.

Sin embargo, en los primeros minutos del segundo tiempo llegó la diana académica que sentenció el partido, por intermedio del panameño Romeesh Ivey

El atacante controlaba el balón por el costado izquierdo ante la pasiva marca de Emerson Ruiz. Luego retrocedió un par de metros para irse hacia el centro y sacar un lejano remate de derecha que se coló por la parte baja del primer palo del arco custodiado por Josué Agüero.

De allí en adelante siguió la dinámica de acercamientos de parte y parte, pero nada concreto, pues la pizarra no se movió más.

Irregularidad

Si bien es cierto que la defensa anzoatiguense mostró algo más de solidez que en el duelo de la fecha tres ante Portuguesa (donde les hicieron cuatro goles), igual el resultado fue adverso.

De igual manera la producción ofensiva pasó de anotar tres tantos a irse en blanco y esa combinación de factores derivó en la tercera caída de los orientales.

Los dirigidos por Giancarlo Maldonado son uno de los seis conjuntos que se mantienen empatados con tres puntos en el Clausura, y todos le siguen la pista al Caracas FC, que es octavo con cuatro.

No obstante, Anzoátegui tiene también presente la pelea por la permanencia, que de momento es con Trujillanos FC, rival al que le saca cinco contables de diferencia en la tabla acumulada y que será su siguiente reto, por la jornada cinco del torneo.

Barcelona / Javier A. Guaipo