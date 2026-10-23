Anzoátegui FC avanzó a cuartos de final de la Copa Venezuela 2026

El Anzoátegui FC avanzó a los cuartos de final de la Copa Venezuela 2026, tras vencer en penales a Metropolitanos FC, en el duelo de octavos de final disputado el jueves 22 de octubre en el estadio Olímpico de Caracas.

Anzoatiguenses y capitalinos empataron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, con goles de Guillermo Marín por los orientales (minuto 33) y Marlon Díaz por la oncena violeta (89'). Sin embargo, en la definición desde los 11 metros la visita se impuso 3-4.

Vale recordar que el pasado fin de semana el Anzoátegui consumó su descenso a la segunda división del fútbol venezolano, pero en menos de una semana logró una alegría copera. Ahora se medirá a Deportivo La Guaira el 18 de noviembre, en una lucha por un puesto en las semifinales del torneo.

Solvencia

La tropa anzoatiguense mantuvo ante Metropolitanos la línea de solvencia que ha mostrado a lo largo de la Copa Venezuela 2026, certamen en el que no conocen la derrota tras cinco desafíos.

En fase de grupos fueron dos triunfos sobre Ávila FC, más un éxito y un empate contra Deportivo Miranda, para totalizar 10 puntos que les permitieron avanzar a octavos de final como líderes del Grupo A.

Reto importante

Ya en los octavos de final los orientales retaron en Caracas a Metropolitanos, equipo al que estuvieron cerca de despachar en el tiempo reglamentario. Sin embargo, lograron concretar el pase a la siguiente ronda en la tanda de penaltis.

Dos pateadores violetas mandaron sus disparos por encima del arco custodiado por Wuilbert Hernández, mientras que por Anzoátegui solo Abraham Moreno no logró mover las redes, ya que el portero Alan Vásquez le detuvo el remate.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo