Anzoátegui enfrentará a UCV en los cuartos de final de Copa Venezuela

Luego de superar la barrera de los octavos de final de la Copa Venezuela 2025, tras vencer 3-2 a Marítimo de La Guaira, Anzoátegui FC ya conoce a su rival para la próxima instancia: UCV FC.

El conjunto dirigido por Leonardo González enfrentará al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Futve, en lo que será una bonita batalla por un cupo a las semifinales de este torneo.

Las otras tres llaves de los cuartos de final quedaron definidas de la siguiente manera: Deportivo La Guaira vs Caracas FC, Carabobo FC vs Portuguesa FC y Deportivo Táchira vs Monagas SC. Las fechas de los partidos de ida y vuelta serán anunciadas en los próximos días.

Duelo parejo

Anzoátegui, que abrirá en casa y cerrará de visitante ante UCV porque estos tuvo mejor ubicación en el Apertura, tiene por delante un gran reto en la competición copera. Chocará contra un equipo al que no ha podido vencer en este 2025 luego de cuatro enfrentamientos.

Los orientales tienen tres empates y una derrota ante los capitalinos este año, por lo que Leo González tendrá que hacer los ajustes necesarios para poder ganarle la pulseada a la tropa de Daniel Sasso y meterse entre los cuatro mejores conjuntos del certamen.

Dynamo cayó

Dynamo Puerto FC, el otro equipo anzoatiguense que jugó los octavos de final de Copa Venezuela, cayó estrepitosamente ante un sólido Carabobo FC.

El granate se impuso 0-1 en la ida disputada en Puerto La Cruz, pero en la vuelta le brindaron espectáculo a sus aficionados en el estadio Misael Delgado de Valencia, pues aplastaron 5-0 a los búfalos para un global de 6-0.

De esta manera los portocruzanos se despidieron del torneo en el que hicieron historia, pues no solo alcanzaron a ganar un partido (tres) por primera vez en su historia, si no que avanzaron de ronda y es algo que también quedará como un hito para ellos.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo