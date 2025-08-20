Anzoátegui cayó ante UCV en la ida de los cuartos de final de Copa Venezuela

Anzoátegui FC cayó 2-4 ante UCV FC en el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Venezuela 2025, que se disputó la tarde/noche del martes 19 de agosto en el estadio José Antonio Anzoátegui del Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona.

El conjunto dirigido por Leonardo González no pudo sostener la ventaja mínima que había conseguido al minuto 19 con un gol de Christian Santos. En ese primer tiempo los capitalinos le dieron vuelta al marcador y remataron en la segunda mitad, para irse a casa con la llave a su favor.

Los académicos además se mantienen invictos ante la oncena oriental en este 2025. En cinco duelos entre Torneo Apertura y Fase Final, así como Clausura y copa, la tropa comandada técnicamente por Daniel Sasso suma tres empates y dos triunfos sobre los anzoatiguenses.

Remontada ucevista

Luego del tanto de Christian Santos al 19', Jean Polo igualó las acciones al 33' tras definir con clase ante el guardameta Moisés Gallo y el colombiano Alfonso Simarra colocó el 1-2 al 38' al rematar un rebote que dio hacia el centro el arquero del Anzoátegui.

Posteriormente al 74' Daniel de Sousa remató de derecha y al ángulo un centro desde la derecha para el 1-3, mientras que Darwin Machís anotó el 1-4 de penal. Además, ese tanto fue el primero del nativo del estado Delta Amacuro en su reciente regreso al fútbol venezolano, tras su paso por la liga española.

El argentino Tomás Blanco descontó por los locales al 90+2' y dejó a su equipo con algo de esperanza de cara al compromiso de vuelta de la llave, a disputarse la próxima semana en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo