Anzoátegui acabó con la sequía de victorias en casa en la Liga Futve

Un gol de último minuto de Franklin González le permitió al Anzoátegui FC acabar con la sequía de triunfos en condición de local por la Liga Futve, pues se impuso 1-0 sobre Academia Puerto Cabello en duelo válido por la novena jornada del Torneo Clausura.

Pese a jugar en superioridad numérica 15 minutos del primer tiempo y toda la segunda mitad, la oncena anzoatiguense sufrió para ganar en el estadio José Antonio Anzoátegui del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona. De esa manera rompió un maleficio que estaba vigente desde el pasado 19 de abril, última vez que habían ganado en casa (2-0 al Zamora FC por la fecha 12 del Torneo Apertura).

Con los tres puntos conseguidos el domingo 31 de agosto, el equipo dirigido por Leonardo González llega a nueve unidades y se mantiene en la pelea por un lugar entre los ocho mejores del certamen, zona que da acceso a los cuadrangulares finales.

"Suerte" a favor

Leo González destacó en conferencia de prensa postpartido que en esta oportunidad tuvieron la "suerte" a su favor, pues lograron sumar de a tres. Recordó que ante Caracas FC y Estudiantes de Mérida (ambos de local), así como con Deportivo Táchira, tuvieron buen desempeño pero en los tres duelos perdieron 1-0.

Para este compromiso el estratega dejó a un lado el planteamiento de jugar con tres zagueros y dos carrileros (José Lovera por derecha y Juan Silgado por izquierda), para salir con cuatro defensores, cuatro volantes y dos puntas.

Pese al cambio de esquema, las ocasiones de gol no abundaron. Tomás Blanco tuvo una de las más claras, que fue un mano a mano tras un pase errado de un defensor rival, pero el remate del delantero impactó en el rosto del guardameta Luis Romero.

Jesús Castellano también generó algo de peligro por las bandas pero nada concreto y luego de la expulsión de Junior Paredes al minuto 35, la visita fue la que tuvo chances más claras.

Segundo tiempo

En el segundo tiempo cada cuadro tuvo acercamientos prometedores que encontraron como enemigos a los respectivos porteros. Tomás Blanco llegó a marcar un gol de cabeza tras pase de Silgado, pero el tanto fue anulado por el VAR ante un fuera de juego del delantero argentino.

Después de la hora de partido ingresó Franklin González y Yeisson Bossa para darle frescura a la ofensiva, pero no lograron marcar tanta diferencia, salvo González que al final anotó la diana ganadora.

El gol llegó ya en el último minuto de los siete que agregó el árbitro principal. Tras un saque de esquina que se jugó en corto, Rafael Sangiovanni sacó un centro que fue rematado de cabeza por González para el ansiado tanto.

Vale destacar que la victoria 1-0 de Anzoátegui sobre Academia Puerto Cabello también significó el primer arco en cero en primera división para el joven portero Josué Agüero.

Además, por Liga Futve el equipo anzoatiguense tenía 12 partidos al hilo encajando al menos un gol.

Tabla

Anzoátegui tenía seis desafíos consecutivos sin ganar de local entre la Fase Final del Torneo y este Torneo Clausura. El fin del maleficio llegó en gran momento, pues el equipo marcha en la posición 11 con nueve puntos, a solo dos de UCV FC y del propio Puerto Cabello, ambos dueños de la penúltima y última plaza a la siguiente etapa.

A los de Leo González le restan cuatro partidos en el horizonte (dos de visitante y dos de local), por lo que, de mantener la senda ganadora, estarán peleando por un boleto a los cuadrangulares hasta las jornadas finales.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo